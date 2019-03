Dipendenti rifiutano gli straordinari: la Circum si blocca

Sarà un'altra giornata di disagi quella di domani, 20 marzo, per i viaggiatori delle linee della Circumvesuviana. Alcune tratte verranno completamente sospese per tutta la giornata causando un enorme danno all'utenza. A rimanere bloccate saranno le tratte Napoli-Sarno (via Ottaviano), Torre Annunziata-Poggiomarino e Napoli-San Giorgio (via Centro Direzionale). Degli snodi fondamentali per i pendolari della provincia.

Lo scontro con i dipendenti

L'Eav è riuscita a istituire delle corse sostitutive solamente per la linee per Sarno e per Poggiomarino ma i pullman partiranno ogni ora nel primo caso mentre per la seconda tratta saranno in concomitanza con quelle che sarebbero dovute essere le partenze dei treni. I disagi sono dovuti al rifiuto del personale delle ore di lavoro straordinario. Lo stesso problema che provocò dei blocchi e un'altra giornata di disagi poche settimane fa. Le tensioni sindacali all'interno dell'azienda non si placano.