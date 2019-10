Guasto in CircumVesuviana, i passeggeri scendono e proseguono a piedi

Pendolari e turisti a piedi lungo i binari per raggiungere la stazione. E' accaduto a Pioppaino, sulla linea Napoli-Sorrento servita dalla CircumVesuviana. I passeggeri del treno hanno dovuto abbandonare i convogli in seguito a un guasto e arrivare a piedi in stazione. La notizia è riportata dall'Ansa. Spiega il sindacalista Gennaro Conte dell'Orsa Trasporti: "Prima delle dieci un guasto alla linea elettrica ha bloccato la circolazione. Il treno in quel momento era pieno ed era a 700 metri circa dalla stazione. Dopo vana attesa la gente ha preferito scendere e raggiungere a piedi la fermata".

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Napoli usa la nostra Partner App gratuita !