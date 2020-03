Circum, accolto il ricorso al Tar su 40 nuovi treni: la situazione

Si complica l'arrivo di 40 nuovi treni per la Circumvesuviana. Il Tar Campania ha, infatti, accolto un ricorso a proposito dell'appalto che ne aveva affidato la costruzione a Hitachi Rail.

La gara, varata il 4 febbraio 2018, era stata vinta cinque mesi fa. Poi il ricorso di Stadler, seconda classificata. I giudici della V sezione del Tar hanno ravvisato quelle che definiscono incongruenze nell’operato della commissione di gara dell'Eav.

Si tratta di un bando di 314 milioni, 262 per la fornitura dei treni e i restanti 52 per il servizio quinquennale di manutenzione.

Così il presidente di Eav Umberto De Gregorio: "Facciamo un po' di chiarezza. Non è saltato nulla ed EAV non ha sbagliato nulla! - Il Tar ha accolto il ricorso di Stadler sulla gara dei 40 nuovi treni della Circumvesuviana. Per avere la sentenza ci sono voluti quattro mesi. Ci auguriamo che in quattro mesi la questione possa essere definitivamente risolta dal Consiglio di Stato. È chiaro infatti che è facile immaginare che Hitachi farà ricorso. Probabilmente a quel punto anche Eav farà ricorso per difendere il rigoroso comportamento della sua commissione di gara".

"Eav - precisa De Gregorio - non ha sbagliato nulla. Si è data un'interpretazione dell'offerta, poi contestata da Stadler, che ha condotto a utilizzare una percentuale invece di quella ritenuta corretto dal Tar. Vedremo cosa deciderà il Consiglio di Stato".

E poi parla del futuro: "Quindi, in sintesi. Oggi abbiamo 60 treni per lo più troppo vecchi. Domani saranno 90: 25 treni revampizzati entreranno in servizio nei prossimi 12 mesi. 21 treni Metrostar sono stati rimessi in funzione, altri 4 lo saranno nei prossimi mesi. 40 treni nuovi entreranno in servizio a partire dal 2022-23 Avremo quindi a regime 90 treni nuovi o quasi nuovi. I 40 treni vecchi potranno andare finalmente in pensione".