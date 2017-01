Circum violenta, aggredita guardia giurata: fratture e prognosi di un mese

Violenza in Circumvesuviana. Una guardia giurata di 60 anni è stata malmenata da un passeggero che era stato trovato sprovvisto di biglietto dal controllore.

L'uomo era intervenuto per sedare l'aggressione del passeggero ai danni del dipendente Eav. Come riportato dal Mattino, il 60enne – nei momenti concitati della rissa e nel tentativo di accompagnare via l'uomo – è caduto dalle scale e si è fratturato entrambi i polsi.

L'aggressore è fuggito. La polizia ha raccolto i video ripresi dalle telecamere di videosorveglianza per risalire alla sua identità. Sessanta giorni di prognosi per la guardia giurata.