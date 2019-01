Cippo di Sant'Antonio: sassaiola contro i vigili del fuoco

Gli agenti del commissariato Dante hanno bloccato e denunciato quattro minorenni di età compresa tra i 14 e i 17 anni per i reati di danneggiamento aggravato, interruzione di pubblico servizio e oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nella tarda mattinata di oggi, i poliziotti sono intervenuti in vico Cimmino angolo San Giuseppe dei Nudi, dove i vigili del fuoco stavano operando per far rimuovere da personale dell’Asia un grosso quantitativo di legname ammassato in un’area abbandonata.

Legname accatastato per la ricorrenza del “Cippo” di Sant’Antonio. Il gruppo di ragazzini ha assaltato i vigili del fuoco con una sassaiola danneggiandone un mezzo, un fiat doblo, in diversi punti della carrozzeria.