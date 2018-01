Cippo di Sant'Antonio, paura nel Rione Sanità: "Riti tribali, ho avuto paura"

"Un rito tribale": così su facebook viene descritto il rito del cippo di Sant'Antonio, che come da tradizione coinvolge centinaia di ragazzi in tutti i quartieri della città. Il video che vi proponiamo proviene da un utente di facebook, residente nel Rione Sanità. "Da dove vogliamo iniziare, da Gomorra o da Arancia Meccanica?", scrive l'utente postando il video. "Per la prima volta nel mio quartiere ho avuto paura". Di pochi minuti prima la notizia di tafferugli in piazza Mercato: alcune molotov sono state lanciate verso una pattuglia delle forze dell'ordine.