"No al cippo", dai Quartieri Spagnoli in lutto per Francesco parte un appello

Il cippo di Sant'Antonio in programma questa sera potrebbe saltare, in diversi quartieri della città. Una tradizione secolare che è stata messa in secondo piano dalla tragedia che ha colpito questa mattina i Quartieri Spagnoli, dove si è spento il ventenne Francesco Iuliucci, un ragazzo 'onesto', come viene definito in questi minuti sui social. Il corpo di Francesco, per gli amici ''O Ninnone', è stato trovato senza vita dalla madre del giovane, nella vasca da bagno di casa. Sono ore terribili per la famiglia e l'intero quartiere: per questi motivi è partito un appello: un secco 'no' al cippo in programma questa sera.



"In segno di estremo rispetto e di grave lutto improvviso per la perdita di Francesco Iuliucci, figlio dei Quartieri e per offrire ennesima dimostrazione che questo meraviglioso dedalo di vicoli è abitato da ragazzi pieni di vita che sanno anche quando mettere il punto e andare a capo, soprattutto dissociandosi da ogni atto che possa deturpare ancora la nostra amata città; invitiamo a non appiccare, questa sera, nessun cippo, da nessuna parte. Uniamoci nel dolore. Uniamoci per vivere nel ricordo di chi lascia troppo presto". Questo il testo, condiviso da centinaia di persone.