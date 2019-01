Cippo di Sant'Antonio: incendiati cassonetti a Salvator Rosa (GALLERY)

Incendiati intorno alle 19 due cassonetti di plastica contenenti immondizia al centro di via Salvator Rosa, all'altezza di piazzetta Pontecorvo. Sul posto volanti della polizia e due mezzi dei vigili del fuoco. L'incendio di modeste proporzioni ha avuto pesanti ripercussioni sul già consistente traffico della zona che è stato deviato in entrambi i sensi per consentire la messa in sicurezza della strada che costituisce un'importante collegamento tra la zona collinare e il centro antico.

Irrespirabile l'aria, per la combustione della plastica. Si tratta di un'evidente provocazione in una giornata costellata da tentativi di incendio in tutta Napoli, da Pozzuoli a Ponticelli, lungo il filo del "focarazzo", l'incendio delle "cose vecchie", nel giorno dedicato a S. Antonio Abate, antichissimo rito propiziatorio che prepara alla fine dell'inverno.