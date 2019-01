Cippo di Sant'Antonio: assalto alla polizia e falò alla Sanità (VIDEO)

Un gruppo di giovani a volto coperto ha appena appiccato un falò nel cuore del rione Sanità. I giovanissimi sono arrivati improvvisamente e con un blitz hanno appiccato l'incendio al centro della strada. Per riuscire nel loro intento hanno però prima attaccato i blindati della polizia lanciando contro i mezzi bottiglie di vetro e altri oggetti. Poi hanno appiccato il falò, festeggiando per essere riusciti nel loro intento. Sale così la tensione con le forze dell'ordine presenti sul posto per provare a limitare il fenomeno. Gli agenti si sono preparati e sono in assetto anti-sommossa.