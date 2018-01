Cippo di Sant'Antonio, battaglia tra ragazzini e forze dell'ordine: due feriti

Come da tradizione (recente) è stato un Cippo di Sant'Antonio depotenziato, avvelenato e contestato. Da tradizione popolare la festa si sta lentamente trasformando in un fatto di cronaca nera, tra sequestri, scontri e feriti. In piazza Mercato alcuni giovanissimi hanno lanciato 4 molotov verso la pattuglia dei Carabinieri intervenuta per sequestrare materiale incendiario e tutto quanto era pronto e accatastato per il 'cippo'. Un carabiniere è scivolato e si è procurato alcune contusioni (medicate al Loreto Mare).



In piazza Sanità le forze dell'ordine sono intervenute per i sequestri: ragazzi e adulti hanno lanciato sassi e altri oggetti verso gli agenti. Una poliziotta, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita a un piede. Su facebook un utente, residente nel Rione, postando alcune riprese del falò, ha scritto: "Per la prima volta ho avuto paura nel mio quartiere. Riti tribali". Nel Vasto la Polizia ha evitato un 'cippo' non autorizzato. Sono stati sequestrati ingenti quantitativi di legno.