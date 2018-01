Cippo di Sant'Antonio, caos in Piazza Mercato: molotov contro le forze dell'ordine

Molotov contro la polizia nella notte di Sant'Antonio. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, giunti intorno alle 18.30 sul posto per impedire la realizzazione di un fuocarazzo non autorizzato, sono stati presi come bersaglio da giovanissimi in sella a motorini che hanno lanciato almeno quattro bottiglie incendiarie per poi disperdersi nel dedalo di vicoli intorno alla grande piazza.

La polizia era stata allertata da un comunicato girato in rete nel pomeriggio, che annunciava il tradizionale incendio dedicato a Sant'Antonio. Manifestazione che avrebbe necessitato di autorizzazioni che, invece, non c'erano.

A presenza degli agenti non è stata presa bene e la situazione è subito degenerata. Dopo il lancio delle molotov, polizia e carabinieri hanno chiuso gli accessi alla piazza, in attesa del camion dell'Asia per lo smaltimento di pedane ed erbacce pronte per essere date alle fiamme.

Serata complicata per la polizia di stato, che ha dovuto sventare anche altri fuocarazzi abusivi, come dimostrano queste immagini, girate con un cellulare nel Vasto. Intorno alle 19, doverse volanti, probabilmente allertate da alcuni residenti, si sono precipitate in via Firenze e hanno messo in fuga un gruppetto di giovani che si accingeva a dar fuoco a pedane di legno. Strada blindata per un'ora, fino all'arrivo dei mezzi dell'Asia.