“Ciocondom”, l’uovo di Pasqua della Radiazza con dentro una sorpresa sexy

Un uovo di Pasqua assolutamente particolare. A lanciarlo è la Radiazza, trasmissione radiofonica di Radio Marte: il “Ciocondom”, questo il suo nome, contiene una “sexy-sorpresa”, tre preservativi. Si tratta di un simbolico contributo alla lotta contro le malattie sessualmente trasmissibili e all'Aids in particolare.

“Approfittando della Pasqua e dell’uovo, che si regala in questa ricorrenza e che comunque resta un oggetto legato alla tradizione – spiega il conduttore Gianni Simioli – abbiamo pensato che fosse il mezzo migliore per veicolare quella che a tutt’oggi resta la principale arma di protezione di chi fa sesso, soprattutto quello occasionale e promiscuo. Perciò abbiamo pensato d’inserire dei condom nelle uova di Pasqua così magari per un fratello maggiore o per un genitore sarà un’occasione eccezionale per dare una dritta senza affrontare l’argomento che tanto spesso imbarazza quando se ne parla”.

Un modo per aprire sull'argomento quindi, laddove è da decenni che non si fanno forti campagne mediatiche su di esso. “Abbiamo coinvolto la Gallucci Faibano – ha proseguito Simioli al Mattino – una delle ultime aziende campane di cioccolato artigianale, che ci ha regalato le uova, e il vizietto, la catena di sexy shop che va molto forte a Napoli perché permette di acquistare in anonimato attraverso distributori automatici, che ci ha regalato i condom”.

Questo lo slogan: “A Pasqua non fare lo scemo, metti in sicurezza la sorpresa”, laddove con “sorpresa” si intende l'eventuale possibilità improvvisa di un rapporto intimo con un'altra persona. Il Ciocondom sarà regalato agli ascoltatori della Radiazza fino a venerdì prossimo.