Lieto fine per Cinzia Paglini: l'artista napoletana è tornata a casa

Lieto fine per la vicenda di Cinzia Paglini. L'artista napoletana è tornata a casa. Della cantante non si avevano notizie da qualche giorno e a denunciarne la scomparsa era stata la figlia, condividendo l'appello sui social.

Proprio la figlia Mariagrazia ha voluto ringraziare via social tutte le persone che sono state vicine alla loro famiglia in questi giorni di angoscia: "Ringrazio tutti per il supporto di questi giorni. Grazie per l’aiuto e la forza che mi avete dato, ci sono stati momenti in cui ho creduto di non farcela e crollare, ma grazie all’aiuto di voi tutti fortunatamente abbiamo avuto un felice finale".

Cinzia Paglini, proprio nei giorni scorsi, era stata ospite di Barbara d'Urso a Pomeriggio Cinque. Ai microfoni della trasmissione Mediaset, la donna aveva raccontato di essere stata vittima di stalking.