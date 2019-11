La figlia l'ha ritrovata su una barella in ospedale in stato confusionale dopo tre giorni. Si è conclusa così, fortunatamente a lieto fine, la vicenda di Cinzia Paglini, la cantante napoletana che aveva parlato del suo stalker in tv alla trasmissione "Pomeriggio Cinque". L'artista ha raccontato la sua vicenda, insieme alla famiglia, a Barbara d'Urso.