Cintura per terroristi addosso: all'interno aveva solo whiskey

Un allarme terrorismo è scattato l'altro giorno a Pompei allarmando i tanti cittadini e visitatori che hanno invaso la città mariana le scorse ore. Fortunatamente si è trattato di un equivoco che si è risolto nel giro di poco. Alcuni passanti notato un uomo con una cintura spessa e ingombrante. Temendo potessero essere bombe, hanno allertato la polizia.

La scoperta

Gli agenti hanno individuato l'uomo e lo hanno fermato. Così la scoperta: non era una cintura esplosiva ma un modo alquanto bizzarro per trasportare le cinque bottiglie di whisky che l'uomo aveva con sè. Tutto si è risolto nel migliore dei modi, quindi, con qualcuno che è corso subito in tabaccheria per trasformare la vicenda in numeri fortunati. La notizia è stata data dal fatto vesuviano.