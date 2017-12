Via Duomo, attendevano la preda per rapinarla: arrestati in cinque

I Carabinieri della stazione di Chiaia hanno tratto in arresto, lungo via Duomo, cinque complici resisi responsabili di tentata rapina aggravata e detenzione e porto abusivo di armi. I cinque erano appostati in attesa di una rappresentante di gioielli, verosimilmente per rapinarla. Il gruppo aveva accerchiato la vittima: 2 erano su due scooter, due piedi, armati di pistola e coltello, uno su un'automobile, pronto a fuggire in caso di emergenza. Ai cinque sono stati sequestrate le armi, gli scooter e l'automobile.



Sono tutti sono già noti alle forze dell'ordine: un 50enne del Corso Umberto, un 52enne del Rione Sanità, un 39enne di Porta Nolana, un 58enne di Melito e un 53enne di Cercola. Si trovano in carcere: restano in attesa della convalida degli arresti.