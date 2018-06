Cimitero di Secondigliano, la protesta: "Ci impediscono di avvicinarci alle tombe dei nostri cari"

"Nel cimitero di Secondigliano ci impediscono di deporre i fiori sulle tombe dei nostri cari defunti. Non ci è concesso neppure recitare una preghiera". La toccante testimonianza di Stefania S. nel video realizzato per NapoliToday da Alfredo Di Domenico (Bukaman).

"E' impossibile accedere, siamo invasi da animali e da erbacce incolte che non vengono eliminate. Non c'è igiene. Non è una cosa civile visto ciò che si paga per seppellire un defunto qui. Siamo ai limiti della civiltà. Un luogo sacro come questo non può essere in tale degrado. Noi cittadini siamo stufi di questa situazione".