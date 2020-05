Covid-19, Fase 2: il 6 maggio apre il Cimitero di Mugnano

Emergenza Covid-19, domani apre il cimitero di Mugnano-Calvizzano. La riapertura è stata disposta dal sindaco Luigi Sarnataro con un’apposita ordinanza. Gli utenti potranno far visita ai loro defunti da lunedì al sabato dalle ore 09 alle ore 13. Per accedere al camposanto sarà obbligatorio indossare le mascherine e rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta il divieto di fumare e di qualsiasi tipo di assembramento.

“Considerando le ultime disposizioni del governo e della regione – spiega Gennaro Santopaolo, in rappresentanza della Task Force dell’emergenza – abbiamo ragionato in questi giorni su come riaprire il cimitero in totale sicurezza, onde evitare il rischio di diffondere il contagio. Una decisione, quella presa dal sindaco, doverosa nei confronti dei cittadini che per due mesi non hanno avuto la possibilità di salutare i propri cari defunti”. In vista della riapertura, il cimitero è stato completamente sanificato nella mattinata di oggi.

“A differenza di altri comuni, ho preferito riaprire con qualche giorno di ritardo, dopo averlo sanificato e adottando un preciso protocollo sanitario, realizzato insieme alla Task Force, così da garantire la salute dei cittadini – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – A contingentare gli ingressi ci sarà il personale della protezione civile, che ringrazio, forniti ovviamente di tutti i dispositivi di protezione personale. Mi auguro che tutti si presentino con le mascherine, comportandosi con senso civico e responsabilità, al fine di evitare spiacevoli allontanamenti”.