Miano, degrado e tombe divelte al cimitero: "Il sindaco non ci ascolta"

Continua il viaggio di denuncia di Bukaman nei cimiteri della periferia di Napoli. Dopo il cimitero di Secondigliano, tocca a quello del quartiere Miano, dove la situazione è, se possibile, anche peggio. Erba alta un metro, tombe divelte e rifiuti di ogni genere tra le fosse tormentano il sonno eterno dei defunti.

Bukaman interpella sull'argomento i consiglieri d'opposizione della VIII Municpalità Madonna e Cuomo che promettono: "Il sindaco de Magistris non ha interesse per la periferia Nord di Napoli. Se entro 10 giorni questa indecenza non verrà pulita ci penseremo noi".