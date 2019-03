Albero crollato e degrado, continuano i disagi nel cimitero di Miano

Continuano i disagi per i visitatori del cimitero di Miano dove, da oltre 20 giorni, diverse zone sono interdette al pubblico. Infatti, non è stato ancora rimosso l'enorme albero, caduto la notte del 23 febbraio scorso, che ha distrutto loculi e cappelle di una vasta area cimiteriale.

"Altri alberi sono a rischio crollo. E' assurdo che dopo tanto tempo, in uno dei cimiteri più importanti della città non si è ancora provveduto ad eliminare ogni pericolo per l'incolumità pubblica e a ripristinare lo stato dei luoghi. Come è assurdo che, accanto ai loculi all'aperto, crescono piante di "friarielli" alte e rigogliose segno del perdurare dello stato di abbandono come più volte denunciato e segnalato", denuncia a NapoliToday Bukaman (Alfredo Di Domenico).