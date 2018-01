I video di Bukaman: copertoni, water e buche sul percorso per le Fontanelle

Un percorso fatto di buche e piccole discariche a cielo aperto che conduce i turisti da piazza Cavour al Cimitero delle Fontanelle. Bukaman ha documentato water, copertoni, materassi tra i rifiuti più comuni che è possibile vedere in via Fontanelle: "Per fortuna ci sono cittadini che cercano di rendere l'accesso dei turisti più confertevole - spiega il videomaker - Come, per esempio, la signora Grazia, che pulisce la strada nei pressi del Cimitero, e i tanti giovani che fanno da guide turistiche gratuite".