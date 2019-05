Cimitero, macerie sulle salme: c'è anche una martire di guerra

Prosegue la battaglia di Bukaman sui cimiteri. Questa volta, il suo video riguarda il cimitero di Miano dove, alcune settimane fa, un enorme albero è stato buttato giù dal vento, distruggendo un monumento funebre. Il tronco è stato rimosso, ma le salme sono ancora 'sepolte' dalle macerie provocate dal crollo.

Tra i defunti senza pace c'è anche Giuseppina Bianco, conosciuta come la martire di Mugnano, uccisa nel 1944 per sfuggire allo stupro delle 'marocchinate'. Bukaman ha intercettato la sorella, Margherita Bianco, che oggi ha 84 anni e non si rassegna a vedere coperti dal degrado i corpi della sua famiglia: "Qui ci sono mia sorella, mia madre, mio padre. Vorrei che i morti fossero sistemati altrove prima di morire, così potrei andarmene più serenamente. Così non riesco a vederli. Nessuno mi da ascolto".