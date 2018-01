Rispettata la tradizione del Cimento, ci si tuffa con l'acqua gelida

10 gradi, pioggia e vento forte. Nonostante queste condizioni proibitive e un mare gelido, i quindici temerari circa del 'Cimento invernale 2018' non hanno voluto mancare al consueto appuntamento del bagno del primo dell'anno. In rotonda Diaz si sono spogliati, alcuni hanno indossato un cappello natalizio, e poi di corsa in acqua per qualche bracciata.



C'era anche qualche donna a sfidare il freddo. Al ritorno sul bagnasciuga ci si affretta a indossare felpe e accappatoi per ritemprarsi un po'. Aspettando l'estate.