Capodanno cinese, i controlli dei Nas sugli alimenti etnici

In occasione del Capodanno cinese - che si è festeggiato ieri - i Carabinieri del Nas hanno intensificato i controlli. Numerose in tutta Italia le verifiche. A Firenze sequestrato un illecito deposito alimentare con due quintali di prodotti ittici. A Napoli, in una macelleria, veniva venduta carne a cui erano stati aggiunti additivi chimici senza rispettare la normativa. I proprietari del negozio risultano indagati. Controlli anche a Brescia (sequestrata una tonnellata di alimenti). Nel 2018 sono stati oltre 50mila gli interventi effettuati dai Nas in tutta Italia: in manette, nel complesso 80 persone.