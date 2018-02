Cibi pronti e dolci senza etichetta in italiano: maxi sequestro nel nolano

Circa 2mila euro di alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri della stazione forestale di Marigliano durante controlli in negozi di generi alimentari dell’area nolana. Sono state sequestrate circa 300 confezioni di cibi pronti e dolciumi la cui etichetta era priva di indicazioni in lingua italiana. La normativa comunitaria prevede, infatti, che le etichette dei prodotti messi in commercio sul territorio nazionale debbano riportare indicazioni anche nella lingua del paese in cui sono commercializzati: obbligo che serve non solo a orientare le scelte dei consumatori ma anche ad agevolare i controlli delle autorità.