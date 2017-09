A Napoli le donne si truccano da sole con “Ciak si trucca”

Arriva un nuovo marchio di make up totalmente Made in Italy. Si tratta di "Ciak si Trucca", un luogo dove è possibile acquistare trucchi e profumi, ma soprattutto un luogo di "intrattenimento femminile". Oltre agli acquisti, le donne possono truccarsi a vicenda o truccarsi da sole, stile self service, seguite ovviamente da esperti del settore che per l'occasione, oltre ad assisterle, le svelano i segreti dell'"autotrucco". «Nella nostra truccheria si utilizzano esclusivamente prodotti Made in Italy – dichiara la make up artist Pina Concilio – tutti i nostri prodotti sono studiati e creati apposta per noi da un team di esperti e approvati dal Ministero della Salute».

Unica sede a Napoli la truccheria è in totale stile Beverly Hills. Donne di tutte le età si divertono ed imparano le tecniche più svariate del make up divertendosi. «Ho viaggiato molto nella mia vita – continua Pina – vedevo molte di queste realtà in giro per il mondo e mi chiedevo perché non esistessero anche in Italia ed in modo più particolare nella mia città poi, crescendo professionalmente, ho deciso di non farmi più domande e di aprirla io». All'interno del centro è possibile frequentare anche corsi per principianti e full immersion per professioniste; tra i corsi più gettonati, ci sono il corso di trucco base, “Barbie”, “burlesque”, “sposa” e tanti altri.