Maggio convocato in tribunale a Napoli

Il terzino del Napoli, Christian Maggio è stato convocato questa mattina dalla sesta sezione penale del tribunale di Napoli. Il calciatore è comparso come testimone nel processo per diffamazione che vede imputato il segretario sportivo del club, Alberto Vallefuoco. Maggio è stato citato dalla difesa dell'imputato come testimone a suo favore. A darne notizia è Cronache di Napoli. La vicenda alla base del processo risale a quattro anni fa, quando il medico sportivo Gennaro Esposito denunciò Vallefuoco per diffamazione dopo essere stato segnalato alla Federazione Medici Sportivi Italiani per inefficienza.

Secondo il segretario azzurro, il medico aveva ostacolato le operazioni anti-doping di due partite del Napoli contro Milan e Roma nel febbraio 2014. La successiva indagine interna alla Federazione non rilevò accuse per il medico che però subì il danno di non poter più essere addetto ai controlli anti-doping. Un danno d'immagine di cui il camice bianco ha chiesto conto al dirigente partenopeo.