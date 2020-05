Assembramenti in strada, il Sindaco di Bacoli chiude alcune aree della città

"Non a tutti è chiara la tragedia che stiamo vivendo. Trovo irresponsabili gli atteggiamenti di comitive di giovani, e non, che continuano ad assembrarsi in più punti della città. Per questo ho deciso di chiudere alcune aree comunali. Da oggi, e per l’intera settimana, sarà vietato l’accesso alla piazzetta di Marina Grande, alla villetta di via Poggio, all’area retrostante la Sala Ostrichina presso il Parco Vanvitelliano del Fusaro. Resterà interdetto anche il muretto della Villa Comunale di Bacoli difronte le scale di via Campi Elisi". Questa la decisione annunciata alla cittadinanza dal Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, per contrastare gli assembramenti in strada nel comune flegreo.

Il primo cittadino bacolese non esclude la chiusura di nuove aree ad horas: "Nelle prossime ore, oltre ad intensificare controlli e verbali, valuterò la chiusura di altri luoghi pubblici del territorio".