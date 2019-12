Posillipo, chiude via Boccaccio: linee bus deviate

Problemi nel quartiere Posillipo a causa dell'interdizione al transito in via Boccaccio. Deviate alcune linee bus del trasporto pubblico.

Queste le variazioni comunicate da Anm:

C31 attesta alla rotonda della Bussola (incrocio via Pascoli);

C21 limita la corsa in via Manzoni, via Pascoli e proprio percorso;

N2 percorre via Petrarca, via Manzoni, via Pascoli, via Petrarca e proprio percorso;

C1 limita la corsa a capo Posillipo.