Ufficiale: chiuso l'ultimo cantiere della Salerno-Reggio Calabria

A partire dalle 12 e 30 di oggi, 22 dicembre 2016, è ufficialmente concluso l'ultimo cantiere dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. A decretarne la chiusura è stato il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio e il presidente di Anas, Gianni Vittorio Armani. I due hanno materialmente rimosso i segnali che decretavano la chiusura della strada. Insieme ai giornalisti, a bordo degli autobus dell'Anas, hanno oltrepassato per primi la galleria Laria in provincia di Cosenza. Di fatto la strada da questo momento è a disposizione degli utenti dell'autostrada che potranno percorrerla fino a Reggio Calabria senza ulteriori deviazioni.

Un risultato “storico” che ha visto l'impegno di un totale di 1500 persone contemporaneamente a lavoro sull'arteria viaria per rispettare l'impegno preso con il governo per la conclusione entro il 2016. La successiva tappa del tour verrà dedicata alla polizia stradale a cui verranno consegnate tre auto nuove a Rosarno per poi partire per l'ultima tappa prevista a Villa San Giovanni presso il Castello di Altafamura dove sarà presente anche il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni.

