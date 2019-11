Napoli, bus deviati e strade chiuse per frane e sprofondamenti

A Napoli per una frana è chiusa la strada Marco Rocco di Torrepadula. Traffico deviato.

Ancora chiusa via Masoni per sprofondamento del manto stradale. Gli automobilisti possono utilizzare la strada alternativa di Santa Maria dei Monti.

Traffico interdetto anche tra Marano e Chaiano all'altezza di via Santa Maria a Pigno per fango e detriti.

LINEE BUS DEVIATE

Sempre a causa del maltempo Anm ha comunicato deviazioni di percorso per alcune linee bus:

LINEA 182: causa allagamento la linea 182 devia il proprio percorso: giunta in Piazza Di Vittorio scende per Calata Capodichino, Piazza Ottocalli, Via Areneccia, Via Gussoni, Piazza Carlo III e proprio percorso; ritorno invariato.

LINEA 165: causa allagamento la linea 165 devia temporaneamente: Via Marco Rocca di Torre Padula, Via De Amicis e proprio percorso, sia in andata che ritorno.

LINEE C21-C31: per albero pericolante in via Pascoli, deviano il proprio percorso: provenienti da Capo Posillipo giunte in via Boccaccio, proseguono per via Manzoni, non transitando per via Pascoli e via Padula.

LINEE C16-147-N3: per caduta calcinacci da un fabbricato privato all'altezza della salita S.Raffaele, le linee in transito per via Imbriani sono deviate. La linea C16 proveniente da c.so V.Emanuele giunta in piazza Mazzini devia a sinistra per via S.Rosa piazza Cesarea inversione e proprio percorso, linea 147 giunta in via S.Rosa prosegue per la stessa fino piazza Cesarea, G.Santacroce, piazza Leonardo, piazza M.D'Oro, via T. da Camaino e proprio percorso, linea N3 giunta in via S.Rosa prosegue per la stessa fino piazza Cesarea, G.Santacroce, piazza Leonardo, piazza M.D'Oro, via Niutta, piazza Muzii e proprio percorso fino a cessate esigenze.