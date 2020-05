Eav, chiuse una decina di stazioni tra quelle a minore frequentazione

In una nota ufficiale a firma della Direzione, l'Eav ha fatto chiarezza sulla chiusura di alcune stazioni.

"Molti si chiedono perché EAV ha chiuso alcune stazioni. Il motivo è semplice. Abbiamo l’obbligo di portare sui treni meno di un terzo dei passeggeri che portavamo ante-covid, per garantire il distanziamento sociale. EAV ha 150 stazioni. Molte stazioni sono impresenziate, da sempre, stabilmente. Dovendo fare i controlli in ingresso, cioè non far salire gli utenti se il treno è pieno, dobbiamo concentrare i controlli nelle stazioni presenziate. Abbiamo quindi chiuso per ora una decina di stazioni impresenziate, tra quelle a minore frequentazione e con altra stazione non lontanissima. Verificheremo il trend nelle settimane. Se possibile apriremo le stazioni momentaneamente chiuse. Se la domanda di trasporto sale e le misure di sicurezza sanitaria restano inalterate (1 metro di distanza e quindi un carico di passeggeri pari al 30% del potenziale) non è escluso che se ne debbano chiudere altre".

"Inutile replicare con 'fate più corse', perché ovviamente se si potevano fare si sarebbero già fatte. Ma i treni sono quelli che sono ed il personale è quello che è. Abbiamo già programmato investimenti in treni e nuove assunzioni, ma oggi la situazione è questa", conclude la nota dell'Ente Autonomo Volturno.