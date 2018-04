Vandalismo: l'Eav decide di chiudere la fermata "La Trencia"

Atti di vandalismo e minacce al personale costringono l'Eav alla chiusura della stazione “La Trencia”. È quanto ha comunicato pochi minuti fa la società con una nota. La stazione, a partire dal prossimo 20 aprile, la fermata verrà chiusa al pubblico a partire dalle 18. Per questo motivo a partire dai treni delle 18 e 03 da Montesanto e dalle 17 e 43 da Licola non verranno effettuate le fermate.

«Il ripetersi incessante di atti di vandalismo a danni della struttura aziendale e di minacce al personale ed alle Guardie Particolari Giurate, disposte a protezione di beni e persone nell’impianto di La Trencia impongono di adottare, a tutela dell’incolumità del personale aziendale e dei viaggiatori, drastici provvedimenti» queste le parole dell'Eav. La società ha inoltrato anche una richiesta di intervento sia al prefetto che al questore.

Per la riapertura si è speso il consigliere comunale Nino Simeone: "Ho chiesto al Sindaco e al Prefetto di chiedere a Regione e Eav di riaprire la stazione La Trencia", dice Simeone. "Bisogna garantire il servizio ai cittadini e l'incolumità ai lavoratori. Tenere chiusa la stazione per le motivazioni addotte sarebbe una sconfitta per il sistema".