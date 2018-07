Trenitalia, lavori in stazione: chiude la fermata Cavour in direzione Campi Flegrei

Resterà parzialmente chiusa fino a domenica 5 agosto la stazione di Piazza Cavour della metropolitana Linea 2 (gestita da Trenitalia). La stazione sarà accessibile solo a coloro che, da piazza Cavour, devono prendere il treno in direzione Garibaldi-Gianturco-San Giovanni. Sospesa, invece, la fermata Cavour per coloro che viaggiano in direzione Campi Flegrei-Pozzuoli. Si sono resi necessari, infatti, lavori di ripavimentazione del marciapiede.



Dunque, tutti coloro che intendono raggiungere Piazza Amedeo, Mergellina, Piazza Leopardi, Campi Flegrei, Bagnoli, Pozzuoli possono prendere il treno Metropolitano Linea 2 nelle stazioni più vicine a piazza Cavour (piazza Garibaldi o Montesanto).

