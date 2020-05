Troppa gente a Capo Oncino, il sindaco di Torre Annunziata chiude la spiaggia

Alla spiaggia di Capo Oncino a Torre Annunziata, già venerdì scorso, era stata registrata una elevata presenza di persone, soprattutto adolescenti, questo contravvenendo alle misure anti-contagio da Covid-19.

È per questa ragione che, dopo la segnalazione al sindaco Vincenzo Ascione da parte delle forze dell'ordine, questi ha deciso di chiudere - con l’ausilio del comando di polizia locale, in via precauzionale e per evitare assembramenti - l'accesso alla spiaggia.

"È chiaro che non dappertutto è possibile risolvere il problema con una semplice chiusura - spiega il primo cittadino - quindi si fa appello al senso di responsabilità di tutti, soprattutto ai giovani, al fine di evitare che si formino assembramenti anche in altri luoghi della città. Ribadisco che l’uso delle mascherine è obbligatorio, così come il rispetto delle misure di distanziamento sociale".