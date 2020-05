Chiusura della spiaggia di Capo Oncino: martedì protesta contro il Comune

Un flash mob per protestare contro la decisione del sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, di chiudere la zona di Capo Oncino. Una scelta che sarebbe stata assunta dal primo cittadino a causa degli assembramenti registrati da carabinieri e vigili urbani in coincidenza della Fase2. La chiusura del tratto di spiaggia ha scontentato tanti che si sono organizzati annunciando una protesta.

L'appuntamento è per martedì. A manifestare saranno un gruppo di cittadini che daranno vita ad un flash mob presso la sede del Comune in via Schiti.