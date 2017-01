Sanità, grave dissesto stradale: chiuse le rampe San Gennaro

1 / 3

Non c'è pace per gli abitanti della Sanità. Amaro risveglio per gli abitanti del posto e per quanti necessitano di raggiungere gli ambulatori dell'ospedale San Gennaro.

"Sono state ancora una volta chiuse al traffico veicolare e pedonale le "Rampe San Gennaro" per un grave dissesto della strada. Le rampe nei giorni scorsi sono state oggetto di importanti lavori di rifacimento sia della carreggiata che dei sottoservizi. Una chiusura quelle delle Rampe che in aggiunta a quella della Micciatella per il palazzo pericolante rende di fatto davvero poco accessibile l'intero quartiere", denuncia Bukaman che si era già occupato dei dissesti nella zona di recente.

Difficoltà per il 118 visto che l'autoparco delle ambulanze è collocato proprio all'interno dell'ospedale.

