Troppa gente in strada, il sindaco di Pozzuoli: "Richiudo il lungomare nel weekend"

"Richiudo il lungomare nel weekend. E non solo questo se sarà necessario. Ora basta. È vergognoso quanto accaduto oggi. Forse non avete capito: non siamo tornati alla normalità. Siamo ancora in emergenza. Il rischio contagio resta! E nessuno può sentirsi immune. Sono state solo allentate le misure per consentirci di camminare, sgranchire le gambe, prendere una boccata d'aria e andar a far visita ai parenti, senza fare pranzi, cene e festini vari. Addirittura c'è chi ha pensato di andare al mare, a prendere il sole e a fare tuffi. O di fare partite di basket o calcio, giri in bici e corse in mezzo alla folla. Qua stiamo impazzendo tutti! Non è stato permesso a nessuno di fare libere gite e raduni. Volete fare attività motoria? Sono due passi, distanti e con mascherina. STOP. Nient'altro! Così non va, non va per niente. Le forze dell'ordine hanno tentato di dissuadere da questi comportamenti, dialogando, spiegando le disposizioni esistenti. Qui ci vuole davvero l'esercito. Chiederò anche l'intervento del Prefetto. BASTA! Il senso di responsabilità va messo in pratica, non solo decantato". E' il post di denuncia del sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia.

