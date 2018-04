Chiusura della stazione La Trencia, Giannalavigna: "Trovare alternative o sarà rivolta"

In merito alla decisione dell'Eav di chiudere, dalle 18:00, la stazione La Trencia della Circumflegrea, arriva il comunicato del Presidente della IX municipalità Lorenzo Giannalavigna: "In queste ore siamo letteralmente sommersi da segnalazioni di cittadini intimoriti dalle intenzioni di Eav di chiudere in anticipo la stazione di via Trencia. Si tratta di una decisione che non condividiamo. Non si può consentire che la stragrande maggioranza dei cittadini della IX Municipalità sia penalizzata da un manipolo di imbecilli che crede di poter fare il bello e il cattivo tempo. Salvaguardare la sicurezza dei lavoratori è importante, ma è necessario salvaguardare il sacrosanto diritto alla mobilità di migliaia di cittadini", fa sapere Giannalavigna.

"Abbiamo richiesto un incontro urgente a Umberto de Gregorio, presidente di Eav", aggiunge il Presidente della IX municipalità. "La decisione di chiudere in anticipo la stazione penalizza enormemente il nostro territorio e non è accettabile, bisogna trovare soluzioni alternative. La chiusura potrebbe scatenare fermenti di rivolta sul nostro territorio".