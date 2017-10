Chiude la Galleria Laziale: piano alternativo per arrivare a Mergellina

La Galleria Laziale sarà chiusa nelle prossime notti per i lavori di pulizia della volta. Il comune di Napoli ha annunciato la chiusura deviando il traffico veicolare su strade alternative per riuscire comunque a raggiungere Mergellina. I blocchi del traffico saranno effettuati da mercoledì 4 a venerdì 6 ottobre e da lunedì 9 a mercoledì 11 ottobre, a partire dalle 23 e 30 fino alle 5 del mattino.

Chi dovrà raggiungere il lungomare da quel lato dovrà arrivarci attraverso il Vomero o Posillipo percorrendo le seguenti strade e percorsi: via Cumana, via Leopardi, via Nino Bixio, via Manzoni e via Orazio oppure via Cumana, via Leopardi, via nuova Cintia imboccare laTangenziale di Napoli direzione Capodichino, uscire al Vomero e poi prendere corso Europa, poi via Manzoni e via Orazio. Ultimo percorso quello che va da via Diocleziano, viale Cavalleggeri d’Aosta, via Pasquale Leonardi Cattolica, via discesa Coroglio e via Posillipo.