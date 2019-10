Movida violenta a Bagnoli, il questore chiude per 90 giorni un locale

Una discoteca di via Coroglio resterà chiusa per 90 giorni per decisione del questore di Napoli, su proposta della Legione Carabinieri Campania - Gruppo Napoli.

Per il locale è scattata la sospensione "delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della licenza di agibilità di pubblico spettacolo", questo perché secondo i militari "divenuto punto di riferimento per soggetti di indole violenta".

Era più volte stato teatro di risse, aggressioni e reati contro il patrimonio. Nell'episodio più recente, dello scorso 15 settembre, un ragazzo era stato gravemente ferito con una coltellata all'addome.

Il provvedimento, si legge nel comunicato della Questura di Napoli è "finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza".