Tangenziale: chiude lo svincolo di Corso Malta

Ancora una chiusura per lo svincolo di Corso Malta in Tangenziale. A causa di lavori di manutenzione da stasera il tratto resterà chiuso in entrambi le direzioni ma in giorni diversi. L'uscita sarà chiusa per chi proviene da Pozzuoli, per stanotte, 5 giugno, a partire dalle 22 fino alle 6 di domani 6 giugno.

L'uscita consigliata in alternativa è quella della Doganella. Per quanto riguarda l'altro senso di marcia, quello verso Pozzuoli, la chiusura avverrà sempre negli stessi orari ma nella notte tra domani 6 giugno e giovedì 7. Sempre l'uscita Doganella è quella consigliata per il traffico. Traffico che tornerà regolare nei prossimi giorni.