A San Giorgio sta per chiudere il cinema Flaminio, riferimento di Troisi. L'appello del sindaco

Il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, ha espresso "vicinanza dell'amministrazione comunale" al titolare del Cinema Flaminio, Arnaldo Quagliata. Il cinema che fu punto di riferimento anche per Massimo Troisi, come già accaduto in passato a tanti piccoli cinema nei centri urbani, vive un momento di difficoltà. "Tanti cittadini mi pongono questo problema", spiega Zinno ad AdnKronos. "L'anno scorso portammo al Flaminio le serate principali del premio Troisi. Ora mi aspetto che, dopo l'amministrazione, anche tanti cittadini di San Giorgio facciano la loro parte, andando al cinema. Evitiamo i multisala, andiamo al Flaminio", conclude Zinno.