Chiude l'ufficio Collocamento a Torre Annunziata

La Città Metropolitana di Napoli ha deciso per la chiusura dell'ufficio distaccato Recapito del centro per l'Impiego a Torre Annunziata. Il provvedimento è diventato esecutivo a partire dal 1 gennaio 2018 e così la città oplontina ha perso anche l'ex ufficio Collocamento. I locali di via Castriota sono stati chiusi e tutti i cittadini del circondario dovranno recarsi al Centro per l'Impiego di Pompei. L'ufficio torrese serviva infatti anche i comuni di Boscoreale, Trecase e Boscotrecase. Tutti gli utenti dovranno quindi spostarsi nella città mariana fino a nuove determinazioni.

Una possibilità è che Torre Annunziata divenga comune capofila, e quindi sede, del Centro per l'Impiego Comprensoriale di cui è in corso l'organizzazione. Fino a quel momento, di cui non si conoscono i tempi tecnici, i cittadini torresi hanno perso un altro servizio dopo gli sportelli di Inps e Gori, chiusi negli anni scorsi. Corre sul web la protesta di molti abitanti delusi dall'ennesima chiusura di un ufficio essenziale.