"No alla chiusura della Galleria Umberto I", la controproposta dei giovani imprenditori

"Chiudere la Galleria Umberto I può essere una soluzione utile, ma non è una buona soluzione": sono i giovani imprenditori ad opporsi alla proposta lanciata dal consigliere regionale Borrelli e avallata ai nostri microfoni dal sindaco Luigi de Magistris. Il gruppo Giovani Confapi di Napoli, attraverso il presidente Raffaele Marrone, esprime preoccupazione per le condizioni in cui versa la Galleria Umberto I, "trasformata di sera in un campetto di calcio e di scorribande per piccole gang".



I giovani imprenditori propongono "collaborazione tra istituzioni e privati" e richiede un incremento della vigilanza da parte delle forze dell'ordine.