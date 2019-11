Chiude la bretella “Italia 90”: lo stop sabato 16 novembre

Per consentire la pulizia dei cigli stradali sulla bretella di collegamento di via Agnano-Astroni – Tangenziale (Bretella Italia 90) per domani 16 novembre, è stato istituito un dispositivo di traffico temporaneo. In particolare: per domani sabato 16 novembre dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare sulla bretella di collegamento di via Agnano Astroni con la Tangenziale di Napoli (Bretella Italia 90). L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente dispositivo di traffico provvisorio e di preavviso nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento dell'intervento.