Chiude noto bar-caffè: la decisione della Questura su segnalazione dei Carabinieri

Il Questore di Napoli, su proposta della Stazione Carabinieri di Boscoreale, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di esercizio di un bar-caffè a Boscoreale.

I numerosi controlli, effettuati dal maggio 2018 al luglio di quest’anno, hanno evidenziato l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti, alcuni dei quali vicini alla criminalità locale, con gravi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché per violazione della normativa in materia di armi e stupefacenti, per i quali il bar è diventato un luogo di abituale ritrovo. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.