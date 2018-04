Chiusura Auchan, Palmeri: «La Regione si oppone»

«La Regione Campania si oppone a questa chiusura ed esorta, invece, i vertici aziendali a ricercare ogni possibile soluzione alternativa». A parlare è l'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri. Si riferisce alla vicenda Auchan di via Argine dopo l'annuncio della chiusura di fine aprile e il possibile acquisto da parte dell'imprenditore proprietario del marchio “Sole 365”.

«Possiamo solo immaginare il panico e lo smarrimento in cui sono caduti i lavoratori, uomini e donne che con grande passione dedicano ed hanno dedicato le loro giornate nell'ipermercato per anni – commenta la Palmeri che aggiunge - Noi siamo a disposizione. Abbiamo già chiesto l'istituzione di un tavolo nazionale in quanto la chiusura non investe esclusivamente Napoli ma anche il sito di Catania. A breve, un incontro nazionale anche con i vertici aziendali».