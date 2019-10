Tangenziale: uscita Arenella chiusa per due giorni

L'uscita Arenella della Tangenziale resterà chiusa per due notti giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. A comunicarlo è stata la società Autostrade per l'Italia che ha annunciato che l'uscita resterà chiusa in entrambi le direzioni di marcia.

La stazione resterà interdetta dalle 22 di giovedì 3 ottobre alle 3 di venerdì 4 ottobre, e negli stessi orari il giorno successivo. Dovranno, infatti, essere realizzati dei lavori all'asse viario che necessitano della chiusura del tratto.