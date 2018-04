Lavori alle tubature, otto Comuni senz'acqua tra mercoledì e giovedì

Otto comuni della zona del Vesuviano si ritroveranno dalle 21 di domani alle 6 del mattino di giovedì 19 aprile senz'acqua.

A comunicarlo è la Gori, società che gestisce il servizio idrico integrato nell'area.

I comuni coinvolti dai possibili disagi - dovuti a lavori programmati sulla rete idrica sono Casamarciano, Castellammare di Stabia, Comiziano, Cicciano (via Pertini, via Miele, via Benevento, via Monte della Taglia, via Roccarainola, via Matteotti, via Clanio e traverse), Nola (via Stella, via Cappella Spirito, via Castel Cicala e relative traverse) e Tufino.

Inoltre, una ulteriore sospensione dell'erogazione idrica è segnalata a Castellammare di Stabia sempre giovedì 19 aprile, dalle 9 alle 13, in via Annunziatella, via Moscarella e traverse; e a Marigliano dalle 9 alle 17 di giovedì in masseria Pugliese e masseria Cola Cola.